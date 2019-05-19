بوينغ تقرّ بوجود خلل في أجهزة محاكاة الطيران في طائرات 737 ماكس

أقرّت شركة "بوينغ" الأميركية أنها أُرغمت على تصحيح خلل في برنامج أجهزة محاكاة مخصصة لتدريب طياري طائرات 737 ماكس، التي شهدت كارثتين جويتين أودتا بحياة 346 شخصاً، مشيرة الى أنها أعطت معلومات إضافية لمشغلي النظام للتأكد من أن التجربة تمثل ظروف الطيران المختلف".

وأوضحت الشركة أن "البرنامج المستخدم في أجهزة محاكاة الطيران كان غير قادر على استنساخ بعض ظروف الطيران، خصوصاً تلك التي أدت إلى حادثة ​طائرة​ 737 ماكس التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في العاشر من آذار الماضي في جنوب شرق ​أديس أبابا​ بعد دقائق قليلة من إقلاعها وأسفرت عن 157 قتيلاً"، مؤكدة أن التغييرات التي قامت بها ستحسّن تدريب الطيارين على أجهزة المحاكاة، لافتة الى أن "بوينغ تعمل حالياً بشكل وثيق مع الشركات المصنّعة للنظام والمنظمين على هذه التعديلات والتحسينات للتأكد من عدم اضطراب تدريب الطيارين من جانب الزبائن".