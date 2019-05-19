قائد عسكري بالجيش إيراني يتوعد برد قوي على أي اعتداء

توعد قائد قوات الجيش ال​إيران​ي في منطقة جنوب غرب البلاد العميد حمزه بيدادي برد قوي على اعتداء، مشدداً على أن إيران لن تكون البادئة بأي حرب لكنها ستتصدى بكل قوة لاي اعتداء.

واعتبر العميد بيدادي في تصريح له خلال مراسم تكريم قادة في الجيش، إننا سنبذل الغالي والنفيس في الدفاع عن أرض الوطن. وأضاف أن الشروط الأميركية المسبقة للتفاوض تهدف إلى خفض مديات صواريخنا وعددها وتفكيك منشآتنا النووية.

وأشار إلى توجيهات قائد ​الثورة الإسلامية​ بشأن ​الطاقة النووية​ قائلاً، لقد أكد سماحته أن إيران لا تريد حيازة أسلحة نووية إلا أن امتلاك الطاقة النووية السلمية حق طبيعي. وتابع إن الشعب الإيراني قادر باستمرار على تحويل جميع التهديدات إلى فرص.