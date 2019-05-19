عبدالله: نرفض الفصل التشريعي بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص

اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبد الله​ الى انه "تضامنا مع أساتذة التعليم الخاص، وحماية لحقوقهم التي كانت ثمرة نضالات وتضحيات على مدى سنوات، نحن كحزب "تقدمي اشتراكي" نرفض الفصل التشريعي بين ​التعليم الرسمي​ والتعليم الخاص".

ولفت عبد الله في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انها مؤامرة جديدة يحاولون تمريرها على حساب أصحاب الحقوق المستضعفين.