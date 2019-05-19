اشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله الى انه "تضامنا مع أساتذة التعليم الخاص، وحماية لحقوقهم التي كانت ثمرة نضالات وتضحيات على مدى سنوات، نحن كحزب "تقدمي اشتراكي" نرفض الفصل التشريعي بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص".
ولفت عبد الله في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انها مؤامرة جديدة يحاولون تمريرها على حساب أصحاب الحقوق المستضعفين.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: نرفض الفصل التشريعي بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.