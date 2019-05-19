قائد الحرس الثوري الإيراني: لا نسعى للحرب ولا نخاف منها

أعلن قائد ​الحرس الثوري الإيراني​ ​حسين سلامي​ في تصريح له، أن ​طهران​ لا تسعى للحرب ولا تخاف منها.

وكان سلامي قد اعلن، السبت، إن بلاده تخوض حرباً استخباراتية كاملة مع الولايات المتحدة وأعداء طهران، لافتاً إلى أن هذه الحرب مزيج من الحرب النفسية والعمليات الإلكترونية والعسكرية والدبلوماسية والخوف والترهيب.