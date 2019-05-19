تايوان تشرع زواج المثليين

شرع البرلمان التايواني الجمعة زواج المثليين في سابقة في آسيا، بعد عامين على قرار تاريخي بهذا المعنى أصدرته أعلى هيئة قضائية في البلاد.
وصوت النواب التايوانيون على قانون يسمح للمثليين بتشكيل «جيزات دائمة استثنائية» وبند يسمح لهم بطلب تسجيلهم في «سجلات الزواج».
ويؤكد هذا التصويت مكانة تايوان السباقة في القارة الآسيوية في ما يتعلق بحقوق المثليين ويمثل انتصارا للجمعيات التي تعنى الدفاع عن حقوق هذه المجموعة التي تتحرك منذ سنوات للحصول على حقوق الزواج نفسها التي يتمتع بها زوجان من جنسين مختلفين. وكانت المحكمة أمهلت الحكومة حتى 24 مايو 2019 لتعديل القانون.
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