تركيا تعلن أنها ستنتج مع روسيا منظومة إس-500

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن شراء تركيا منظومة إس-400 الدفاعية من روسيا اتفاق لا رجعة فيه، مضيفا أن بلاده ستشترك أيضا مع موسكو في إنتاج منظومة الدفاع إس-500.

وكان مسؤولون أمريكيون وصفوا شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 بأنه "إشكالية كبيرة"، قائلين إنه سيهدد أمن مقاتلات إف-35 الأميركية التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

لكن إردوغان قال في لقاء مع طلاب جامعيين في إسطنبول إن تركيا أجرت تقييما فنيا وخلصت إلى أن مثل هذه المشكلة لا وجود لها.

وقال الرئيس التركي "إنهم (الأمريكيون) يمررون الكرة في منتصف الملعب الآن، ويعبرون عن بعض الرفض. لكن آجلا أو عاجلا سنتسلم طائرات إف-35. امتناع الولايات المتحدة عن تسليمها ليس خيارا".

وأدى شراء أنقرة صواريخ إس-400 الروسيّة إلى توتير العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، العضوين في حلف شمال الأطلسي.

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تعارض أميركا بشدة حيازة أنقرة نظام إس-400، وتخيِرها بين هذا النظام الروسي ومقاتلات إف-35 الأميركية التي ترغب تركيا في شراء مئة منها.

وتخشى الولايات المتحدة من أن التكنولوجيا المستخدمة في نظام إس-400 يمكن أن تستخدم في جمع بيانات تقنية عن الطائرات العسكرية التابعة لحلف الأطلسي الذي تنتمي إليه تركيا، ما قد يسمح بوصول روسيا أيضا إلى تلك البيانات.

وفي حال نفذت تركيا اتفاقها مع موسكو، يمكن أن تعاقب بموجب قانون أميركي ينص على فرض عقوبات اقتصادية على أي دولة توقع عقود تسليح مع شركات روسية.

وأشار إردوغان إلى أن الدراسات الفنية التي أجرتها تركيا تظهر أنه ليست هناك مشكلة في التوافق التشغيلي بين نظام إس-400 وطائرات إف-35. وشدد الرئيس التركي على أن تركيا ستتسلم طائرات إف-35 "عاجلا أم آجلا".

كما كرر إردوغان أن بلاده ستحصل على نظام إس-400 في تموز/يوليو، مضيفا "لكن هذا الموعد قد يتم تقديمه".