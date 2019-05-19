حالة الطقس: أجواء معتدلة تسبق ارتفاع درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن تسيطر الأجواء المعتدلة والصيفية الخفيفة والجميلة، اليوم الأحد، على البلاد مع حرارة حول معدلاتها السنوية العامة، ويسود جو منعش ومائل قليلا للبرودة في كافة المناطق في ساعات الليل والفجر الباكر. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الإثنين، تعود الحرارة إلى الارتفاع من جديد لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود درجتين مئويتين ويسود جو صيفي عادي في مختلف المناطق الجبلية والساحلية، بينما يسود جو حار نسبي في المناطق السهلية وجو حار جداً في المناطق الغورية والبحر الميت. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتواصل الحرارة الارتفاع، يوم الثلاثاء، ليصبح الجو حاراً في مختلف المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وتسود أجواء حارة جدا في المناطق السهلية الداخلية والمناطق الغورية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

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كما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، يوم الأربعاء، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4-6 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا نسبيا في كافة المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما يوم الخميس، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7-9 درجات مئوية ويكون الطقس حارا جدا في مختلق المناطق، السهلية أو الجبلية العالية والمتوسطة. ويسود جو حارق في مناطق الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

تواصل الحرارة الارتفاع الطفيف من جديد، يوم الجمعة، ليسود الجو الأكثر حرا منذ بداية الموسم الحالي وحتى منذ صيف العام الفائت كذلك، وتكون الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العام لمثل هذا الوقت من العام بحدود 10-12 درجة مئوية دفعة واحدة. ويحذر لذلك من انتشار الأفاعي بشكل كبير ومن خطورة نشوب الحرائق. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.