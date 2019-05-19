شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: سليماني أمر مليشيات إيران في المنطقة بالاستعداد لحرب بالوكالة والان مع التفاصيل

علمت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن أحد أبرز القادة العسكريين في إيران التقى مؤخرا قادة المليشيات العراقية في بغداد وطلب منهم "الاستعداد لحرب بالوكالة"، وفقا للعين الإخبارية.

وبحسب مصادر استخباراتية تحدثت للصحيفة، استدعى قاسم سليماني قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، مليشيات الحشد الشعبي العاملة تحت مظلة طهران منذ ثلاثة أسابيع، وسط توترات متصاعدة في المنطقة.

وقال أحد المصادر إنه "على الرغم من أن سليماني يلتقي بصفة مستمرة مع قادة المليشيات على مدار الأعوام الخمسة الماضية، فإن طبيعة اللقاءات الأخيرة كانت مختلفة؛ فهي ليست دعوة لحمل السلاح، وليست بعيدة عن ذلك أيضا"، على حد تعبيره.

وأدت اللقاءات بين سليماني وقادة المليشيات إلى موجة من الأنشطة الدبلوماسية بين المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين والعراقيين، الذين يحاولون إبعاد شبح الاشتباكات بين طهران وواشنطن والآن يخشون أن العراق قد يصبح ساحة للصراع.

ودفعت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بحاملة طائرات وقاذفات بي 52 الاستراتيجية وصواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط ردا على ما قالت إنه تهديد إيراني ضد مصالحها في المنطقة دون الكشف عن طبيعة تلك التهديدات.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذه اللقاءات دفعت الولايات المتحدة لاتخاذ قرار بإخلاء الموظفين الدبلوماسيين غير الضروريين من السفارة الأمريكية في بغداد وأربيل، ورفع حالة التهديد الأمني بالقواعد الأمريكية في العراق، كما رفعت بريطانيا حالة التهديد الأمني لقواتها في العراق.

وأوضحت المصادر الاستخباراتية أن قادة جميع المليشيات التي تنضوي تحت مظلة "الحشد الشعبي" في العراق شاركوا في لقاء سليماني.

وأشارت الجارديان إلى أن مسؤولا عراقيا بارزا علم باللقاء بين سليماني وقيادات الحشد وأبلغ مسؤولين غربيين بقلقه حيال الأمر.

وبصفته قائد فيلق القدس، لعب قاسم سليماني الذي تدرجه الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب، دورا كبيرا في التوجهات الاستراتيجية للمليشيات العراقية والعمليات التي نفذتها خلال السنوات الماضية.

وأخبر دبلوماسيون إقليميون صحيفة "الجارديان" بأن قافلة إمدادات من الصواريخ الإيرانية نقلت الأسبوع الماضي إلى سوريا عبر محافظة الأنبار العراقية.

ويوم الأحد الماضي، تعرضت أربع سفن، من بينها ناقلتا نفط سعوديتان، إلى عملية تخريب بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات، وفي اليوم التالي، شنّت مليشيا الحوثي هجوما إرهابيا بطائرات دون طيار على خطي أنابيب سعوديين.