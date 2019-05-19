شكرا لقرائتكم خبر عن ماك ثورنبيري: لدينا معلومات مقلقة بشأن إيران والان مع التفاصيل

قال ماك ثورنبيري الرئيس الجمهوري للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، إنه "مقتنع" بوجود سبب للقلق حيال الأنشطة الإيرانية الأخيرة، موضحًا أن المعلومات والتحذيرات التي تم جمعها تثير قلقًا أكبر من الأنشطة والمضايقات الإيرانية المتواصلة في الخليج العربي والمنطقة المحيطة"، وفقا للعين الإخبارية.

وأضاف خلال تصريحات للصحفيين، نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "لا أعتقد أن هذا هو الأمر المعتاد.. إنه سبب لقلق أكبر.. ويرتبط جزء كبير من هذا القلق بتعرض الأمريكيين للاستهداف".

ودعا عدة نواب بارزين للحصول على مزيد من المعلومات من الإدارة الأمريكية بعدما سحبت موظفيها غير الضروريين من العراق، في إطار التوترات المتصاعدة مع طهران.

وطلب المشرعون تحديدًا من الإدارة توضيح المعلومات الاستخباراتية التي تلقوها بشأن إيران، التي تبرر الإرسال السريع لحاملة طائرات وقاذفات إلى المنطقة في وقت سابق من هذا الشهر، في هذا الوقت.

وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي: إن الخطوة جاءت ردا على عدد من المؤشرات المقلقة المتصاعدة والتحذيرات.

Advertisements

لكن أوضح ثورنبيري أن جلستي الإحاطة التي شارك فيهما، إحداهما لمسؤولين بالقيادة المركزية الأمريكية والأخرى لمسؤولي هيئة الأركان المشتركة، جعلته مقتنعا أن الإدارة تقوم بالخطوات الصحيحة.

كان 3 مسؤولين أمريكيين قد كشفوا عن أن المعلومات الاستخباراتية التي تسببت في تصعيد البيت الأبيض تحذيراته بشأن تهديد إيراني كان مصدرها صور لصواريخ على زوارق صغيرة في الخليج العربي، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأوضحت "نيويورك تايمز"، في تقرير نشرته الخميس، أن صوراً جوية تظهر صواريخ مُجمعة بالكامل أثارت مخاوف حول استهداف البحرية الأمريكية من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني.

وأشارت معلومات استخباراتية أخرى إلى وجود تهديدات ضد السفن التجارية، وهجمات محتملة من قبل المليشيات التي تربطها علاقات بإيران ضد القوات الأمريكية في العراق.

كما نقلت الصحيفة عن 3 مسؤولين، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، أن الصور مثلت نوعاً مختلفاً من التهديدات، وأنها بجانب المعلومات الاستخباراتية، قد تشير إلى استعداد إيران لمهاجمة القوات الأمريكية، وهو ما يتفق مع رأي مستشار الأمن القومي، جون بولتون، ووزير الخارجية، مايك بومبيو.

ويوم الجمعة، كشف تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية أن أحد أبرز القادة العسكريين في إيران التقى مؤخرا قادة المليشيات العراقية في بغداد، وطلب منهم "الاستعداد لحرب بالوكالة".. فبحسب مصادر استخباراتية تحدثت للصحيفة، استدعى قاسم سليماني قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، مليشيات الحشد الشعبي العاملة تحت مظلة طهران منذ 3 أسابيع، وسط توترات متصاعدة في المنطقة.