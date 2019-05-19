شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب جنوبي إيران والان مع التفاصيل

أعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل، الأحد، وقوع هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، جنوبي إيران.

وشهدت إيران هزات أرضية في أبريل/نيسان الماضي، ولم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء تلك الهزات الأرضية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضرب زلزال قوته 6.4 غرب إيران، وأسفر عن وقوع أكثر من 700 مصاب، كما أدى إهمال النظام في التعامل مع أضرار الهزة الأرضية إلى خروج مظاهرات احتجاجية لتأخر الحكومة الإيرانية في احتواء الأضرار.

يذكر أن إيران تتعرض لزلازل لأنها تقع فوق منطقة فوالق رئيسية، كان أكثرها دموية زلزال ضرب محافظتي جيلان وزانجان شمال غربي إيران عام 1990، وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر وأسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف آخرين.