شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. قطر تسرق ثروات اليمن والان مع التفاصيل
عرضت قناة مباشر قطر، فيديو عن دور أمير قطر الخبيث فى اليمن، وقال التقرير: "يواصل تنظيم الحمدين الدور القذر الذي يلعبه للسيطرة على مقدرات الشعب اليمني، من خلال سرقة ثرواته وتراثه تارة والمشاركة في قتله وتشريده عبر دعم مليشيا الحوثي الانقلابية تارة أخرى".
وأضاف: "تنظيم الحمدين يعتمد بشكل كبير على سرقة تراث الشعوب العربية ونسبها إليه، وهذا ما شاهدناه مؤخراً في المتاحف القطرية التي تضم محتوياته تراث الشعب السوري والعراقي وغيره، حيث اعتمد بشكل أساسي على تجنيد مليشياته الإرهابية الذي يزج بها داخل الدول العربية لسرقة تراث الشعوب".
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