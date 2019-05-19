انت الان تتابع ظريف: لا يمكن لأحد مواجهة إيران ولن تكون هناك حرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد جواد ظريف

تزايد التوتر في الأيام القليلة الماضية، بسبب مخاوف من اندلاع صراع أمريكي إيراني، حيث قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إنه يعتقد أن الحرب لن تندلع في المنطقة، لأن طهران "لا تريد الصراع". وأضاف ظريف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الحكومية قبل نهاية زيارته إلى بكين: "لن تكون هناك حرب لأننا لا نريد الحرب، ولا يملك أي شخص فكرة أو وهما بأن بإمكانه مواجهة إيران في المنطقة". وسحبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بعض دبلوماسييها من سفارتها في بغداد، بعد هجمات في مطلع الأسبوع الماضي على أربع ناقلات نفط في خليج عُمان.

وحذرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الخطوط الجوية التجارية في الولايات المتحدة، أثناء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج العربي وخليج عمان، بحسب "سكاي نيوز عربية".وقالت الإدارة في التحذير الذي أصدرته، الخميس، ونشرته في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن الخطوة تأتي وسط "تزايد في الأنشطة العسكرية والتوترات