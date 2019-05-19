الهيل: نظام قطر يعتمد استراتيجية الهجوم الاستباقى والترويج لأكاذيب

أكد خالد الهيل، المعارض القطرى، أن تنظيم الحمدين يعلم بوجود احتقان داخلى ضد تصرفاتهم والتى وصفها بالطفولية، مستنكرا تزايد أعداد الممنوعين من السفر فى قطر.

وقال الهيل "من أهم ما يحصل على الساحة الآن هو تحول استراتيجية النظام القطرى فى الأزمة إلى التبرير العشوائى والهجوم الاستباقى باختلاق قصص كاذبة والترويج لها، يعلم تنظيم الحمدين أن هناك احتقان داخلى ضد تصرفاتهم الطفولية وأن أيامهم باتت معدودة فلقد انتهى بصيص أمل حل أزمتهم وهم فى عزلة تامة".

وتابع :يزداد أعداد الممنوعين من السفر فى قطر والمسجونين تحت قانون حماية المجتمع الإجرامى والذى يخول أمن الدولة بحبس أى إنسان ومنع حق الدفاع عنهم، لا توجد شفافية وبالمقارنة مع دول الخليج المجاورة مثلا تجد أنهم يعلنون إعلان القبض على فلان أو فلان أما فى قطر فالاختفاء القسرى مصيرهم".