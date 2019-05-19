كتبت-منى زيدان:
أصدر الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، خطابا عاجلا بتاريخ 18 مايو إلى جميع المديريات التعليمية بشأن امتحانات الصف الأول الثانوي الالكترونية والتي من المقرر عقدها اليوم الأحد في التاسعة صباحا.
وطالب حجازي في خطابه مديري المديريات بتوفير عدد لا يقل عن ثلاثة أفراد للقيام بمهام حفظ النظام والتأمين الداخلي، بكل لجنة من لجان سير الامتحانات.
ونبه حجازي برفع حالة الطوارئ في جميع اللجان، ودعم أفراد الأمن الداخلي للجنة، تفعيل القواعد والتعليمات المعمول بها بلجان سير الامتحانات،...
كانت هذه تفاصيل خبر خطاب من التعليم للمديريات برفع حالة الطوارئ بامتحانات الأول الثانوي الالكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.