خطاب من التعليم للمديريات برفع حالة الطوارئ بامتحانات الأول الثانوي الالكترونية

كتبت-منى زيدان:

أصدر الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، خطابا عاجلا بتاريخ 18 مايو إلى جميع المديريات التعليمية بشأن امتحانات الصف الأول الثانوي الالكترونية والتي من المقرر عقدها اليوم الأحد في التاسعة صباحا.

وطالب حجازي في خطابه مديري المديريات بتوفير عدد لا يقل عن ثلاثة أفراد للقيام بمهام حفظ النظام والتأمين الداخلي، بكل لجنة من لجان سير الامتحانات.

ونبه حجازي برفع حالة الطوارئ في جميع اللجان، ودعم أفراد الأمن الداخلي للجنة، تفعيل القواعد والتعليمات المعمول بها بلجان سير الامتحانات،...