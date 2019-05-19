زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب شرقي كاليدونيا الجديدة

اعلنت ​هيئة المسح الجيولوجي الأميركية​ إن زلزالا قوته 6.8 درجة سُجل في جنوب المحيط الهادي شرقي ​كاليدونيا​ ​الجديدة​ ولكن لم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار أو تحذيرات من حدوث موجات مد عملاقة.

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