واس: بن سلمان عرض مع بومبيو تطورات الأحداث في المنطقة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان​ تلقّى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ بحثا فيه "تطوّرات الأحداث في المنطقة والجهود الرامية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة".

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