ا ف ب: مقتل أربعة كنديين وأميركي بتحطم طائرتهم في هندوراس

افادت وكالة "الصحافة الفرنسية" عن "مقتل أربعة كنديين وطيّار أميركي إثر تحطم طائرتهم في البحر قبالة جزيرة رواتان في هندوراس حيث كانوا يقضون إجازتهم".
واعلنت عناصر الإغاثة إن الطائرة تحطمت قرب بلدة ديكسون كيف بعد دقائق من إقلاعها من مطار الجزيرة، ولم تتضح بعد أسباب الحادث الذي وقع لدى توجه السيّاح نحو مدينة تروخيو، الواقعة على بعد 77 كلم من رواتان.
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