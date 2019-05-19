أنصار الرئيس البوليفي إيفو موراليس يتظاهرون دعما لترشحة لولاية رابعة

تظاهر الآلاف من مؤيدي الرئيس البوليفي إيفو موراليس، دعما لترشحة لولاية رابعة لحكم البلاد في ​الانتخابات الرئاسية​ في تشرين الأول المقبل.

يذكر أن أنصار للمعارضة وأفراد من ​المجتمع المدني​ في ​بوليفيا​، تظاهروا أيضا احتجاجا على ترشحه. وحصل موراليس في تشرين الثاني 2017 على حكم من المحكمة الدستورية على إمكانية الترشح الى ما لا نهاية، بحجة أن ذلك يندرج في سياق حقوقه الإنسانية.