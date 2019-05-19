محمد الحوثي حول دعوة الرياض لقمتين عربية وخليجية: هي قمة المؤامرة السعودية

علّق رئيس اللجنة الثورية العليا في حركة "أنصار الله" ​محمد علي الحوثي​ على دعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى عقد قمّتين خليجية وعربية طارئتين في 30 أيار الجاري قائلا: "نقول لكل حرّ في الشهر الكريم بإمكانك رفض سفك دماء الشعب ​اليمن​ي برفضك لقمم لا تشرع لوقف العدوان على اليمن، ولا تتقن سوى مساندة الحروب والدمار"، معتبرا انها "قمة المؤامرة ​السعودية​".

وراى الحوثي انها "قمم تتآمر على قضايا الأمة الإسلامية وتبيع ​القضية الفلسطينية​ أو تعمل على الترويج ل​صفقة القرن​".