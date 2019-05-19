محمد الحوثي حول دعوة الرياض لقمتين عربية وخليجية: هي قمة المؤامرة السعودية

علّق رئيس اللجنة الثورية العليا في حركة "أنصار الله" محمد علي الحوثي على دعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى عقد قمّتين خليجية وعربية طارئتين في 30 أيار الجاري قائلا: "نقول لكل حرّ في الشهر الكريم بإمكانك رفض سفك دماء الشعب اليمني برفضك لقمم لا تشرع لوقف العدوان على اليمن، ولا تتقن سوى مساندة الحروب والدمار"، معتبرا انها "قمة المؤامرة السعودية".
وراى الحوثي انها "قمم تتآمر على قضايا الأمة الإسلامية وتبيع القضية الفلسطينية أو تعمل على الترويج لصفقة القرن".
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