بايدن بتجمع انتخابي بفيلادلفيا: دونالد ترامب رئيس إثارة الانقسامات

وجّه نائب الرئيس الأميركي السابق ​جو بايدن​ خلال أكبر تجمّع لحملته للانتخابات الرئاسية 2020، انتقادات لاذعة للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، واصفا إياه بأنه "رئيس إثارة الانقسامات".

وفي خطاب ألقاه في فيلادلفيا، دعا بايدن إلى الإنصاف والمساواة في البلاد، مطالبا الناخبين برفض الحقد والخبث والمناكفات الحزبية التي أثارت غضب الأميركيين وأحبطت عزيمتهم. وقال أمام حشد قدّرته الجهة المنظّمة بنحو ستة آلاف شخص إن "هذه الأمة تحتاج إلى الوحدة".

وتابع بايدن "إن كان الشعب الأمريكي يريد رئيسا يزيد من انقساماتنا، ويقود بقبضة محكمة وبيد غير ممدودة وبقلب متحجر يشيطن خصومه وينشر الحقد فإنه لا يحتاج إلي. لديه الرئيس دونالد ترامب".

ويُعتبر بادين البالغ 76 عاما أبرز مرشّحي الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية 2020.