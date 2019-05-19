سامسونج تطلق نسخة جديدة من "جالكسي إس 10 بلس" بأولمبياد طوكيو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية نسخة جديدة من هاتفها "جالكسي إس 10 بلس"؛ خاصةً بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في اليابان خلال العام المقبل.

وبالنظر إلى أن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو سوف تجري خلال المدة بين 24 يوليو و9 أغسطس 2020، فإن إطلاق نسخة خاصة بالأولمبياد في هذا التوقيت المبكر أمر مستغرب.

وتعد سامسونج أحد رعاة الألعاب الأولمبية الصيفية منذ عام 1998، وسوف تستمر في ذلك حتى 2028، لذا فإنها قد اعتادت في كل دورة إطلاق نسخة من هواتفها خاصة بها، وكان آخرها نسخة من هاتفها "جالاكسي إس7 إيدج" خاصة بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي جرت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في عام 2016.

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ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، تمتاز النسخة الخاصة بأولمبياد طوكيو 2020 من هاتف "جالاكسي إس10 بلس" باللون الأبيض، وهي تأتي مع الشعار الخاص بالأولمبياد، بالإضافة إلى شعار شركة الاتصالات اليابانية "دوكومو".

وإلى جانب الهاتف، أطلقت "سامسونج" نسخة خاصة من سماعة الأذن اللاسلكية "Galaxy Buds". وتعتزم "سامسونج" إنتاج 10,000 نسخة من هاتف "Galaxy S10+ Olympic Games Edition"، وسوف يبدأ بيعها في شهر يوليو القادم عن طريق شركة "دوكومو" بسعر 1000 دولار أمريكي.

وتعتزم "سامسونج" توفير محتوى خاص بالأولمبياد، كما فعلت في السابق، إذ أطلقت تطبيقًا خاصًا، بالإضافة إلى دعم بث الألعاب بتقنية الواقع الافتراضي.