"شديد الحرارة جنوبًا".. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية،

وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 20 31

شبين الكوم 18 30

طنطا 17 29

دمنهور 16 28

الإسكندرية 15 27

بلطيم 16 25

مطروح 18 28

السلوم 14 36

سيوة 15 38

بورسعيد 19 24

دمياط 19 24

الزقازيق 18 31

الاسماعيلية 17 29

السويس 19 31

العريش 15 25

رفح 15 25

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رأس سدر 19 35

نخل 14 30

نويبع 24 28

طابا 18 28

كاترين 15 29

الطور 23 36

شرم الشيخ 26 36

الغردقة 27 38

مرسى علم 26 30

الفيوم 19 35

بنى سويف 18 35

المنيا 18 37

أسيوط 19 37

سوهاج 20 37

قنا 21 38

الأقصر 22 38

أسوان 23 39

أبوسمبل 25 39

الوادى الجديد 25 38

شلاتين 27 34

ابو رماد 26 33

حلايب 27 31

رأس حدربة 27 30