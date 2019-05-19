كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح خط جوي جديد بين "شينجيانج" الصينية وسنغافورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال "هان لو هاي" رئيس خطوط أورومتشى الجوية الصينية، بأنها بدأت اليوم السبت تشغيل خط جوى دولى جديد بين منطقة "شينجيانج" الويغورية ذاتية الحكم شمال غربى الصين وسنغافورة.

وأضاف أن:افتتاح الخط الجوى الجديد سوف يقوى العلاقات الاقتصادية ويعزز السياحة ويدعم تبادلات الأفراد، وأشار إلى أن

هذا الخط ثانى خط دولى للشركة بعد الخط الذى يربط أورومتشى بمدينة إيركوتسك السياحية الروسية الذى بدأ تشغيله العام الماضي.

يذكر أنه من المقرر تسيير ثلاث رحلات أسبوعيا على الخط الجديد مع توقف فى مدينة "ووهان" الصينية، وذلك باستخدام طائرة "بوينج 737-800".