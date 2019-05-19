تبرأ حزب العدالة والتنمية من المسؤولية عن منشورات إحدى الصفحات الفيسبوكية التي تحمل شعاره، والتي هاجمت إحدى الصحف على خلفية نشرها مقالا حول صلاة التراويح.
وأكد “البيجيدي”، في توضيح صادر عن قسم الإعلام والعلاقات العامة به أن الصفحة التي تحمل اسم “YES WE CAN” قد أقحمت اسم حزب العدالة والتنمية في هجومها على إحدى الجرائد الوطنية، واستعملت مجموعة من الألفاظ التي لا تمت لثقافة الحزب ومبادئه بصلة.
وأعلنت الجهة ذاهتها رفضها إقحام إقحام الحزب في هذا النوع من الخطاب، مؤكدة أنه لا علاقة للحزب بهذه بالصفحة و لا بما ينشر بها.
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة البيجيدي تتبرأ من منشورات “Yes We Can” الفيسبوكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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