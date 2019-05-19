الجبير: السعودية لا تريد حربا في المنطقة.. ولابد من وقف النظام الإيراني عند حده

القاهرة - أ ش أ:

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن السلطات السعودية استجابت إلى نداء استغاثة من سفينة نفط إيرانية في عرض البحر الأحمر وقدمت على الفور المساعدات اللازمة للسفينة وأفراد طاقمها.

وأوضح الجبير - في مؤتمر صحفي اليوم الأحد-، أن أفراد طاقم السفينة الإيرانية لا يزالون يتلقون الرعاية اللازمة التزاما من السعودية بمسئولياتها الدولية والإنسانية والبيئية.

وأضاف أن المملكة ترى أنه من حق شعوب المنطقة، بما فيهم الشعب الإيراني أن تعيش بأمن واستقرار.