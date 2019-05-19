الجبير دعا إيران للإبتعاد عن التصرفات الخرقاء: السعودية لا تريد حرباً

شدد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ​عادل الجبير​ في مؤتمر صحافي في ​الرياض​ على أن "السعودية لا تريد حرباً ولا تسعى لذلك وستفعل ما بوسعها لمنع قيام هذه الحرب"، مشيرا الى أنه "في الوقت ذاته تؤكّد أنّه في حال اختيار الجانب الآخر الحرب، فإنّ المملكة ستردّ على ذلك بكلّ قوّة وحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها".

ودعا الجبير إلى "التحلي بالحكمة وأن يبتعد ​النظام الإيراني​ ووكلاؤه عن التهور والتصرفات الخرقاء وتجنيب المنطقة المخاطر"، لافتا الى أنه "على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية لمنع إيران من زعزعة استقرار المنطقة".

وأعلن "أننا سنصدر بيانا بشأن المسؤولية عن الهجوم الذي تعرضت له سفن قبالة ساحل الإمارات فور انتهاء التحقيق".