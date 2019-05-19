غوايدو: أي وساطة في فنزويلا يجب أن تؤدي الى رحيل مادورو

أكد زعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​ أننا "نرحّب بكل تقدير بكافة الجهود لكن موقفنا واضح"، مشيرا الى أنه "تجاوبت مع دعوة ​النروج​ من أجل الاقتراب من حلول تؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء اغتصاب السلطة وقيام ​حكومة​ انتقالية وإجراء ​انتخابات​ حرة".

ورأى غوايدو أن "أي وساطة دولية لحل الأزمة في ​فنزويلا​ على غرار تلك التي تقودها النروج يجب أن تؤدي إلى خروج الرئيس ​نيكولاس مادورو​ من السلطة وإلى انتخابات جديدة".