أكد زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو أننا "نرحّب بكل تقدير بكافة الجهود لكن موقفنا واضح"، مشيرا الى أنه "تجاوبت مع دعوة النروج من أجل الاقتراب من حلول تؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء اغتصاب السلطة وقيام حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة".
ورأى غوايدو أن "أي وساطة دولية لحل الأزمة في فنزويلا على غرار تلك التي تقودها النروج يجب أن تؤدي إلى خروج الرئيس نيكولاس مادورو من السلطة وإلى انتخابات جديدة".
كانت هذه تفاصيل خبر غوايدو: أي وساطة في فنزويلا يجب أن تؤدي الى رحيل مادورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.