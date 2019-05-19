خارجية الامارات رحبت بالدعوة لقمتين خليجية وعربية لبحث "الاعتداءات" في الخليج

رأت زارة الخارجية والتعاون الدولي ​الإمارات​ية في بيان إن "الظروف الدقيقة الحالية تتطلب موقفا خليجيا وعربيا موحدا في ظل التحديات والأخطار المحيطة"، ورحب البيان بدعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لزعماء ​دول الخليج​ والدول العربية إلى عقد قمتين طارئتين في مكة لبحث تداعيات الهجمات التي استهدفت الأسبوع الماضي منشآت نفطية في ​السعودية​ وناقلات نفط قبالة ساحل دولة الإمارات.

وتعرّضت أربع سفن، بينها ثلاث ناقلات نفط تحمل اثنتان منها علم السعودية، لأعمال "تخريبية" قبالة الإمارات.

وبعدها، شنّ ​الحوثيون​ هجوماً ضدّ محطّتَي ضخّ لخط أنابيب نفط رئيسي في السعودية غرب الرياض بطائرات من دون طيّار، ما أدّى إلى إيقاف ضخ النفط.

واتّهمت السعودية الخميس ​إيران​ بإعطاء الأوامر للحوثيّين بمهاجمة منشآتها النفطيّة غرب الرياض.