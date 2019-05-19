أبي راشد دعا الى إعلان حالة طوارئ في قطاع المياه

رأى رئيس الحركة البيئية ال​لبنان​ية، ​بول أبي راشد​ أن "كمية المتساقطات لا تبعد اللبنانيين عن خطر الوقوع بأزمة مياه، ذلك لأن المشكلة في جوهرها لا تقف عند معدلات ​الأمطار​ التي تشهدها البلاد فقط"، مشيرا الى أن " لبنان على عتبة أزمة مياه لا مهرب منها مع بداية فصل الصيف وذلك لأسباب تتعلق بالهدر وسوء الإدارة، بالإضافة إلى شبكات المياه المهترئة في معظم الأراضي اللبنانية".

وأوضح أبي راشد، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه "في لبنان، يقوم الأشخاص بحفر آبار ارتوازية بشكل عشوائي يفتقد للتخطيط العلمي المطلوب والرقابة اللازمة، ما يعزز الهدر، ويحرم الآخرين من الاستفادة من الموارد"، داعيا إلى "إعلان حالة طوارئ في ​قطاع المياه​، ذلك لأن البلد أصبح قائما على الهدر وتلويث وتبديد الموارد الطبيعية".

ولفت الى أن "المعركة للحفاظ على مواردنا وطبيعتنا باتت جدية، خاصة أن هناك جهات تسعى لتدمير أحد أجمل المعالم الطبيعية في لبنان مثل مرج بسري، لإقامة سدود بحجة توصيل المياه إلى ​بيروت​ وغيرها من المدن"، كشفا أن "المعهد الفيدرالي الألماني لعلوم الأرض والثروات الطبيعية، قام بدراسة تفيد بأن نبع ​جعيتا​ يستطيع وحده أن يزود بيروت كلها بالكميات الكافية من المياه، إذا قامت السلطات بحماية حوض جعيتا، والتأكد من عدم تلويث ​البيئة​ حوله".

وفيما يتعلق بالحلول التي يمكن أن تجنب لبنان كارثة مياه قريبة، استبعد أبي راشد أن تكون ​السدود​ هي المخرج الجدي من هذه الأزمة، معتبرا أن "الدولة أساءت اختيار مواقع بناء السدود في معظم الأحيان، ما أهدر كثيرا من الوقت والموارد في آن معا"، مؤكدا أن "الحل الأنسب يكمن في ترشيد استهلاك المياه، وفي إدارة مستدامة للموارد في لبنان، ليس غير".