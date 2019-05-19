النشرة: سقوط جريحة بحادث صدم في صيدا

افاد مراسل النشرة في صيدا ان سائق سيارة من نوع ميتسوبيشي بيضاء اللون، فقد السيطرة عليها ما ادى الى اجتياحها لرصيف بنك عودة في شارع رياض الصلح في صيدا.
وقد ادى الحادث الى سقوط جريحة عمل عناصر الصليب الأحمر اللبناني على نقلها الى مستشفى صيدا الحكومي للمعالجة.
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