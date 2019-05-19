النشرة: سقوط جريحة بحادث صدم في صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان سائق سيارة من نوع ميتسوبيشي بيضاء اللون، فقد السيطرة عليها ما ادى الى اجتياحها لرصيف ​بنك عودة​ في شارع ​رياض الصلح​ في صيدا.

وقد ادى الحادث الى سقوط جريحة عمل عناصر ​الصليب الأحمر اللبناني​ على نقلها الى ​مستشفى صيدا الحكومي​ للمعالجة.