رئيس مصلحة الأرصاد: زيادة معدل الأمطار لن تكون حلا لأزمة المياه

لفت رئيس فرع ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في ​مطار بيروت​ محمد فارس في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "​لبنان​ شهد أحد أكثر المواسم سخاء منذ 30 عاما"، موضحا أن "كمية المتساقطات هذا العام فاقت تلك التي شهدتها السنوات الماضية بأشواط، وسجلنا هذه ​السنة​ أعلى معدل هطول أمطار منذ أكثر من 30 عاما".

وبين فارس أن "المعدل العام هو 815 ملم، وهي الكمية التي من المفترض أن تلبي حاجة اللبنانيين من ​المياه​، إذا افترضنا أن هناك مساعي جدية لترشيد الاستهلاك"، مضيفا: "لا أعتقد أن زيادة معدل ​الأمطار​ المتساقطة ستكون الحل لأزمة المياه، ذلك لأنه حتى كميات الأمطار التي تقع دون المعدل العام بإمكانها أن تكون كافية في حال وجدت خطط مدروسة لترشيد استهلاك المياه والاستفادة منها بشكل علمي، أي أن كثرة الأمطار وحدها لا تنفع".