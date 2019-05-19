المعارضة السورية تشن هجومًا على مواقع النظام في حماة واللاذقية

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق ( د ب أ )

شنت فصائل المعارضة السورية هجوماً على مواقع القوات الحكومية في ريفي حماة واللاذقية مساء السبت.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "شنت فصائل المعارضة هجوماً معاكساً على مواقع القوات الحكومية في حرش الكركات بريف حماة الغربي واستعادت إحدى النقاط بعد ساعات قليلة من تقدم القوات الحكومية ، حيث قتل 10 عناصر من المجموعات المدعومة من الجيش الروسي بينهم ضابطين برتب عليا".

وأكد القائد العسكري أن" فصائل المعارضة أفشلت هجوماً للقوات الحكومية على محور منطقة كبينة وتلالها في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي وكبدتهم خسائر كبيرة".

من جانبه قال قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية لـ( د ب أ ) " تصدى الجيش السوري والمجموعات الموالية لخروقات المجموعات المسلحة في منطقة خفض التصعيد عبر استهدافهم بالقذائف الصاروخية قريتي الكركات والحويز بريف حماة الشمالي الغربي".

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وفي ريف حماة وصلت تعزيزات عسكرية تضم العشرات من مسلحي لواء شهداء الشرقية وإعلانهم الإنضمام لصفوف جيش العزة التابع للجيش السوري الحر.

وكشف قائد عسكري في لواء الشرقية أن مجموعة من الفصائل العسكرية بينها هيئة تحرير الشام والجبهة لوطنية للتحرير اندمجت تحت اسم (جيش فتح الشام).

وأكد القائد العسكري لـ ( د ب أ)"اتفقت الفصائل على إعلان عن معركة لاستعادة المناطق التي خسرتها الفصائل خلال الأسبوعين الماضيين".

وكانت روسيا طلبت عبر تركيا من فصائل المعارضة هدنة لمدة 48 ساعة في ريفي إدلب وحماة ولكن فصائل المعارضة رفضت الهدنة بسبب القصف الجوي والمدفعي.