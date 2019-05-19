وزير الخارجية السعودي: يد المملكة ممتدة للسلم وتسعى لتحقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- أ ش أ:

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن "يد الممكلة ممتدة للسلم والسلام وتسعى لتحقيقه بالمنطقة".

وأضاف الجبير - في مؤتمر صحفي الأحد، عقب دعوة العاهل السعودي لعقد قمتين 30 مايو الجاري بممكة المكرمة - إن السعودية تتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع على الصعيد الإقليمي والدولي، والتي تتصاعد نتيجة تصرفات النظام الإيراني ووكلائه العدوانية في المنطقة.

وأشار إلى أن النظام الإيراني لا يبحث عن الأمن في المنطقة، متهما طهران بسعيها المباشر ومن خلال وكلائها إلى إثارة المشاكل ودعم المنظمات والجماعات الإرهابية والمتطرفة.