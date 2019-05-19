الجبير: أيدي السعودية ممتدة للسلم وإذا اختار الطرف الآخر الحرب فسنرد بكل قوة وحزم

عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، مؤتمرا صحفيا، قال فيه إن إيران قامت بتنفيذ عمليات إرهابية في السعودية ودول المنطقة، وأنها لا تبحث عن السلام، وقامت بارتكاب جرائم لا تحصى في المنطقة، وأنها تهدد المصالح الاقتصادية للعالم من خلال تهديد الممرات البحرية.

وطالب الجبير، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف إيران من زعزعة أمن المنطقة، وتابع أيدي السعودية ممتدة للسلم وتبحث عن تحقيقه، والسعودية لا تسعى للحرب إلا أنها سترد بكل حزم على أي تهديد، إذا اختار الطرف الآخر الحرب.

وذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن العالم كله يعتبر الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وقال الجبير، نأمل أن تسود الحكمة السياسة الإيرانية والكف عن الأعمال العدائية، وأن تلجأ طهران للحكمة لتفادي وقوع حرب.

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وعن حادثة الاعتداء على ناقلات النفط قبالة ميناء الفجيرة، قال الجبير، سنصدر بيانا بشأن الهجوم الذي تعرضت له سفن قبالة ساحل الإمارات، وأن دول مجلس التعاون كلها تعمل مع الولايات المتحدة على حفظ أمن المنطقة.

وفي شأن الأزمة مع الدوحة، قال الجبير، نريد من قطر أن تتعايش معنا في سلام.

وذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التحقيقات بشأن هجمات الطائرات المسيرة ما زال جاريا لكن تورط الحوثيين فيه واضح، وقال إن الحوثيين انقلبوا على الدولة اليمنية والتحالف يعمل على إعادة الشرعية.