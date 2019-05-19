3 شخصيات جزائرية تدعو إلى تأجيل انتخابات الرئاسة

الجزائر(الاتحاد، وكالات)

دعت ثلاث شخصيات سياسية جزائرية، أحمد طالب الابراهيمي وزير الخارجية الأسبق، وعلي يحيى عبد النور وزير الأشغال العمومية والزراعة الأسبق والناشط الحقوقي، ورشيد بن يلس (جنرال متقاعد والأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع الجزائرية)، القيادة العسكرية إلى فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك، من أجل إيجاد حل توافقي للأزمة.

وقال الإبراهيمي وعبد النور وبن يلس، في بيان مشترك لهم أمس، «ندعو بإلحاح القيادة العسكرية إلى فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك، وكذلك القوى الاجتماعية المؤيدة له، من أجل إيجاد حل سياسي توافقي في أقرب الآجال يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يومياً منذ ثلاثة أشهر تقريباً».

وأضاف البيان: «في 22 فبراير 2019، خرج الملايين من الجزائريين من كل الفئات الاجتماعية، وكل الأعمار في مظاهرات سلمية اكتسحت شوارع كبريات مدن البلاد تعبيراً عن غضبهم ورفض إذلالهم من طرف سلطة متكبرة وواثقة بنفسها لم تبال بترشيح شخص لعهدة خامسة كان واضحاً أنه في حالة احتضار منذ خمس سنوات».

وأشار البيان إلى أن المظاهرات العارمة التي شهدتها البلاد طيلة الأسابيع الثلاثة عشرة الماضية انتزعت إعجاب العالم كله بما تميزت به من طابع سلمي ومشاركة عددية واسعة، وأعادت كرامة للجزائريين لطالما أُهينت، وساهمت بقوة في تعزيز الوحدة الوطنية وإرادة العيش المشترك، بقطع النظر عن خلافاتنا السياسية وحساسياتنا الثقافية أو العقائدية. وقال البيان إن «المتظاهرين الذين بلغ عددهم رقماً قياسياً تاريخياً، يطالبون اليوم، بعدما أرغموا الرئيس المترشح المحتضر على الاستقالة، ببناء دولة القانون في ظل ديمقراطية حقة تكون مسبوقة بمرحلة انتقالية قصيرة المدّة، يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد في العشرين سنة الأخيرة». واعتبر البيان أن هذه المرحلة ضرورية حتى يتسنى وضع الآليات واتخاذ التدابير التي تسمح للشعب صاحب السيادة بالتعبير الحر الديمقراطي عن خياره بوساطة صناديق الاقتراع، وهي عملية تنسجم تماماً مع مسار التاريخ الذي لا أحد، ولا شيء بقادر على اعتراضه.

وحذر البيان من أن حالة الانسداد تحمل أخطاراً جسيمة تضاف إلى حالة التوتر القائم في المحيط الإقليمي، وهذه الحالة الناجمة عن التمسك بتاريخ الرابع من يوليو القادم، لن تؤدي إلا إلى تأجيل ساعة الميلاد الحتمي للجمهورية الجديدة. وقال البيان «كيف يمكن أن نتصور إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترفضها من الآن الأغلبية الساحقة من الشعب، لأنها من تنظيم مؤسسات ما زالت تديرها قوى غير مؤهلة معادية للتغيير والبناء؟». وتصدر مطلب رفض إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل المطالب التي رفعها آلاف المتظاهرين في ولايات جزائرية عدة للأسبوع الثالث عشر على التوالي، إلى جانب المطالبة بتنحي رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي ومحاسبة الفاسدين منهم.