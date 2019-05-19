الهند: «القطرية» تحاول «احتكار الطيران»

أبوظبي (مواقع إخبارية) أكدت الهند أن الخطوط الجوية القطرية تحاول احتكار الطيران، مشيرة إلى أنها رفضت طلب الخطوط القطرية السماح برحلات إضافية إلى الدوحة.

وطلبت الخطوط الجوية القطرية، الأسبوع الماضي من الهند السماح برحلات إضافية إلى الدوحة، وهو ما قوبل برفض واسع بين شركات الطيران والمسؤولين الحكوميين في نيودلهي.

وأوضح موقع «قطريليكس» المعارض للنظام القطري أن شركات الطيران الهندية اعتبرت الطلب القطري تهديداً لمستقبل هذا القطاع في البلد الآسيوي، خصوصاً أن طلب الدوحة يأتي بعد أيام من إغلاق خطوط جيت الجوية عملياتها في 17 أبريل الماضي بسبب أزمات اقتصادية.

وتعد جيت الجوية ثاني أكبر شركة طيران هندية، مقرها في مومباي، وتسبب إغلاقها في انخفاض مفاجئ بعدد الرحلات الجوية التي تربط المدن الهندية بالعاصمة القطرية.

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