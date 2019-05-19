تونس: إحباط مخطط إرهابي والكشف عن مخزن متفجرات

ساسي جبيل (تونس)

قالت الداخلية التونسية في بيان، الليلة قبل الماضية، إنه بناء على معلومات استخباراتية دقيقة مفادها تخطيط عناصر ما يُسمى بـ «كتيبة عقبة بن نافع» لاستهداف الوحدات الأمنية والعسكرية بالقصرين، تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالتنسيق مع الإدارة المركزية للاستعلامات العامة بالإدارة العامة للمصالح المختصة بالإدارة العامة للأمن الوطني يوم الخميس 16 مايو 2019 من إحباط عملية إرهابية تمّ التخطيط لتنفيذها خلال شهر رمضان، وذلك بالكشف عن مخزن للمتفجرات بجبل سمامة كان معداً لاستهداف الدوريات الأمنية والعسكرية بالمنطقة.

وأضاف البلاغ أنه أمكن في ذات العملية حجز 11 لُغماً أرضياً مُعداً لاستهداف العربات والأشخاص و6 بطاريات وجهاز تحكم للتفجير عن بعد وكمية مهمة من مادة الأمونتير وأكثر من 30 كلغ من المتفجرات و33 صاعقاً وسلاحاً نارياً نوع «MAGNUM» وجهازاً لاسلكياً. وأكدت الداخلية أن الأبحاث لا تزال متواصلة لدى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني، بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

من جانب آخر، حكمت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بـ7سنوات سجناً في حق شخص يقطن بالقرب من جبل سمامة من محافظة القصرين كان يوفر منزله للإرهابيين لإخفاء المؤونة والسلاح قبل نقلها إلى الجبل. واعترف المتهم بما نسب إليه وبين أنه كان مجبراً على ذلك، حيث هدد الإرهابيون بقتله وبقية أفراد عائلته إنْ لم يستجب لطلباتهم، فاضطر لأن يقدم لهم المؤونة، وأن يمكنهم من معلومات حول تحركات الوحدات الأمنية والعسكرية بالمنطقة، مؤكداً أنه في إحدى المناسبات ولما رفض الصعود للجبل نزلوا إليه ووضعوا على رأس زوجته السلاح، كما هدده إرهابي آخر بذبح طفله الصغير أمام عينه، فانتابه الخوف وأصبح ينفذ كل ما يطلبونه منه دون تردد وتحت طائلة التهديد.

..وتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية غير وارد

أكّد فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أنّ «الهيئة تتابع كلّ ما يُتداول على الساحة السياسية ومن ذلك بعض الدعوات لتأجيل الانتخابات»، مشدّداً على أنّ الانتخابات التشريعية والرئاسية موعدان دستوريان لا يمكن المساس بهما. وقال بوعسكر خلال مؤتمر صحفي عُقد ليلة أمس الأول الجمعة للإعلان عن النّتائج الأولية للانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء: «تأجيل الانتخابات غير وارد بتاتاً.. وأيّ كلام في هذا الموضوع تعتبره الهيئة دعوة لخرق الدستور لأنّ الدّستور هو الذي يضبط المواعيد الانتخابية التشريعية والرئاسية»، واصفاً دعوات التأجيل بـ«غير الجديّة». وأضاف «نحن كهيئة مؤتمنون على الانتخابات وعلى تطبيق الدستور، وبالتالي لا مجال ولا حديث بالنسبة لنا عن فرضية تأجيل الانتخابات».

من جانبه، قال رئيس الهيئة نبيل بفون خلال نفس الندوة بخصوص إمكانية التمديد في آجال التسجيل للانتخابات: «الهيئة ملتزمة ببرنامج واضح، ونحن نقر بأن النتائج التي حقّقناها في ما يتعلّق بالتسجيل إيجابية… وأقول إنه يصعب التمديد في آجال التسجيل، فرسالة الهيئة واضحة». ودعا بفون التونسيين إلى الإقبال على التّسجيل قبل يوم 22 مايو الجاري. جدير بالذكر أن أكثر من 800 ألف ناخب جديد سجلوا خلال الأيام الفارطة مما أربك بعض الأحزاب الكبرى من بينها النهضة الإخوانية التي ألمح بعض قيادييها إلى إمكانية تأجيل موعد الانتخابات.