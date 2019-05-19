الحوثيون يستحدثون منفذاً جمركياً في البيضاء

عدن (الاتحاد) قامت ميليشيات الحوثي الإرهابية، الموالية لإيران، بفتح منفذ جمارك جديد في مديرية «السوادية» بمحافظة البيضاء، وشرعت بإيقاف شاحنات البضائع المحملة بالمواد الغذائية والاستهلاكية وسيارات المواطنين وإجبارهم على دفع إتاوات وجبايات، تحت مسمى «رسوم جمركية».

وأكد مصدر في البيضاء، أن المنفذ الجديد تم استحداثه داخل أحد المعسكرات الرئيسية في مديرية «السوادية»، والذي يضم الكثير من الأسلحة والذخائر والألغام والصواريخ والقذائف المتنوعة، موضحاً أن الحوثيين يجبرون الشاحنات والسيارات على الدخول إلى المعسكر وإجبارهم على دفع الإتاوات بالقوة.

وأضاف: أن المئات من السيارات والشاحنات المحملة بالبضائع تصطف لساعات داخل المعسكر، دون السماح لهم بالمغادرة، موضحاً أن الحوثيين استحدثوا المنفذ الجمركي داخل المعسكر، بهدف حمايته عبر استخدام المدنيين فيه كدروعٍ بشرية.

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