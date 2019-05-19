«الجارديان»: حزب أردوغان في انتظار هزيمة مدوية

دينا محمود (لندن)

أكدت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن الانتخابات المحلية التي سيُعاد إجراؤها في مدينة إسطنبول التركية الشهر المقبل، ستضع الرئيس رجب طيب أردوغان على المحك كما لم يسبق من قبل، وستحدد طبيعة مستقبله السياسي أيضاً، وذلك في ظل توقعاتٍ بأن تفضي إلى تكرار الهزيمة المدوية التي مُني بها مرشح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في الاقتراع الأصلي الذي أُجري في 31 مارس الماضي، قبل أن تُلغى نتائجه بضغوطٍ غير مسبوقة من جانب أردوغان.

وشددت الصحيفة - ذات توجهات يسار الوسط - على أن إعادة العملية الانتخابية في المدينة، شكّلت قراراً مثيراً للجدل والانقسامات معاً، في ضوء صدوره من جانب الهيئة العليا للانتخابات التي اخْتير أعضاؤها جميعاً على يد الرئيس التركي.

وقالت إن الانتخابات المُعادة ستشكل - لا محالة - صداماً بين أردوغان ومرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو الذي كان للمفارقة قد تسلم بالفعل رسمياً شهادةً بفوزه في الانتخابات، واحتفل مع أنصاره بإنهاء سيطرة الحزب الحاكم على بلدية إسطنبول للمرة الأولى منذ ربع قرن، بعد إلحاقه الهزيمة بمرشح هذا الحزب رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم.

واعتبرت «الجارديان» - المقربة من حزب العمال البريطاني المعارض - أنه لا يمكن النظر إلى الهزيمة المدوية التي تكبدها حزب أردوغان في إسطنبول، وهي مسقط رأس الرئيس التركي، بمعزلٍ عن موجة الخسائر التي مُني بها الحزب في الانتخابات المحلية بوجهٍ عام، وهو ما شمل العاصمة أنقرة ومدينة أزمير.

وفي مقالٍ للمحلل سينان أولجن الرئيس التنفيذي لمركز «إي دي آيه إم» للأبحاث الذي يتخذ من إسطنبول مقراً له؛ ألمحت الصحيفة البريطانية إلى أن فوز أوغلو برئاسة بلدية هذه المدينة سُرِق منه بدعاوى واهية، استندت إليها الهيئة العليا للانتخابات لإعادة الانتخابات، وهو ما جلب عليها انتقاداتٍ واسعة النطاق من جانب من اتهموها باتخاذ قراراتٍ ذات «دوافع سياسيةٍ تفتقر لأي مشروعيةٍ قانونية».

وأشار أولجن إلى أن من بين الأدلة التي تؤكد صحة هذه الاتهامات، كون قرار إبطال التصويت الذي استند إلى مزاعم بشأن مخالفات متعلقة بصناديق الاقتراع، اقتصر على انتخابات رئاسة البلدية وحدها، رغم أن العملية الانتخابية التي جرت في إسطنبول شملت وفي يومٍ واحد، انتخاب عُمد المقاطعات ومديري المجالس البلدية ومجالس الأحياء، وتمت كلها من خلال الإجراءات التي يُفترض أنها معيبة، حسب قرار الهيئة العليا للانتخابات.

وشدد الباحث التركي المرموق على أن هذه الهيئة تكيل دائماً بمكيالين، في ضوء أنها لم تستجب في الماضي لشكاوى مماثلة، خاصةً إذا كانت أحزاب المعارضة هي التي قدمتها.

ويزيد من الشكوك التي تكتنف مشروعية القرار الجدلي للهيئة بإعادة انتخابات إسطنبول - كما يقول المقال - أنها رفضت الكشف عن تفاصيل الدراسة التحليلية التي قالت إنها استخلصت منها أن المخالفات المفترضة أدت إلى أن تصب النتائج في صالح مرشح المعارضة، وهو ما بررت به إلغاء نتائج التصويت الأول.

وأكد أولجن أنه على الرغم من كل هذه الملابسات المثيرة للقلق، لم تتورع هيئة الانتخابات عن اتخاذ قرار إعادة التصويت في غضون ستة أسابيع فحسب، لتترقب تركيا اقتراعاً «ستتحدد نتيجته بناءً على عوامل، من بينها القدرة على الحشد، وأيضاً طبيعة وضع الاقتصاد التركي» المتردي بشدة منذ شهور.

واعتبر المحلل السياسي التركي أن الأوضاع الراهنة ترجح تكرار مرشح المعارضة أكرم أوغلو الانتصار الذي حققه قبل تسعين يوماً تقريباً، في ضوء تعاطف الناخبين معه، بعدما حُرِمَ من الفوز بفعل فاعل وتحت ضغوطٍ سياسيةٍ سافرة، بجانب ضمانه لتأييد أكراد إسطنبول له، بفعل حملة القمع الشرسة التي يشنها نظام أردوغان ضد الأقلية الكردية في جنوب شرق تركيا.

وأشار في هذا السياق إلى أنه من الصعوبة بمكان أن يُجري الرئيس التركي تحولاتٍ جذريةً في سياساته حيال الأكراد في الفترة القصيرة المتبقية قبل الانتخابات، لتمكينه من استمالة الصوت الكردي لدعم مرشح حزبه في انتخابات إسطنبول، لا سيما أن إقدامه على ذلك سيعرضه لخطر فقدان تأييد الناخبين ذوي التوجهات القومية.

ولا تقتصر أزمات أردوغان على مشكلاته مع الناخبين الأكراد في مسقط رأسه، بل تمتد - حسبما قال أولجن - إلى الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يُعزى إلى السياسات الفاشلة للحكومة والتي أدت إلى دخول البلاد في أول موجة ركودٍ، منذ وصول هذا الرجل إلى السلطة قبل 16 عاماً.

وأشار المحلل السياسي التركي إلى أن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة بدت في الأساس حكماً من جانب المواطنين الأتراك، على نهج أردوغان في التعامل مع الوضع الاقتصادي، الذي يبدو أنه في طريقه إلى مزيدٍ من الأزمات، في ظل التقلبات السياسية الحالية وانهيار قيمة العملة وتصاعد التوتر بين أنقرة والغرب لأسبابٍ مختلفة.

وخلص أولجن في ختام مقاله للقول إن إدراك أردوغان لكل الرهانات المُعلقة على الانتخابات المُعادة في مسقط رأسه، جعله يعلن أنه سيشارك في أكثر من 30 تجمعاً انتخابياً لدعم يلدريم قبل يوم الاقتراع، وهو ما يعني أنه «وللمرة الأولى في تاريخ تركيا، سيتبارى رئيسٌ للبلاد مع مرشحٍ لانتخاباتٍ محلية».