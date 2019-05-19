صد محاولة شرطة الاحتلال اقتحام «الأقصى القديم»

رام الله (الاتحاد) تصدى مصلون فلسطينيون، أمس، لأفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي الذين حاولوا اقتحام مصلى «الأقصى القديم» في المسجد الأقصى المبارك.

وحاول أفراد من شرطة الاحتلال خلال جولتهم في المسجد الأقصى المبارك اقتحام «الأقصى القديم» بأحذيتهم، حيث تصدى لهم عشرات المصلين ومنعوهم من الدخول بأحذيتهم. وانتشر ضباط وأفراد من شرطة الاحتلال في الأقصى وفي ساحة المصلى القبلي والقديم وقاموا بتصوير المصلين المتواجدين.

وتعرض شاب فلسطيني مساء أمس إلى جروح برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار صوب مجموعة من المواطنين شرق خان يونس ما أدى لإصابة أحدهم بالرصاص.

وفي الضفة المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة فلسطينيين بينهم أسير محرر من مخيم الجلزون قرب رام الله كما داهمت عدة مناطق بالضفة الغربية واحتجزت عدة شبان أثناء عودتهم من المسجد الأقصى عبر معبر قلنديا.

من جانب آخر اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قُصرة جنوب شرق نابلس، وذلك بعد ساعات من اقتحام المستوطنين لبلدة عصيرة القبلية.

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