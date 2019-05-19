من هو أحمد داوود أوغلو؟ Ahmet Davutolu

ولد أحمد داود أوغلو عام 1959 في مدينة قونيا وسط تركيا، وأتم الدراسة في المرحلة الثانوية في إسطنبول، ليلتحق بجامعة البوسفور، ويحصل منها على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1983. وبعد ذلك بعدة سنوات حصل داوود أوغلو على درجة الماجستير في الإدارة العامة، ثم الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الجامعة ذاتها.

وعام 1990 التحق بالعمل في الجامعة الإسلامية الدولية في ماليزيا، وأسس قسم العلوم السياسية بعد ذلك بثلاثة أعوام. وأصبح أول رئيس للقسم، ثم انتقل إلى تركيا ليعمل في عدة جامعات فيها حتى عام 2002. وفي عام 2002 فاز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات العامة ليلتحق داوود أوغلو بالحكومة في منصب كبير مستشاري رئيس الوزراء، ثم كسفير متجول لبلاده في العام التالي.

وعام 2009 كان داوود أوغلو مع مرحلة بزوغ نجمه، في منصب وزير الخارجية ليبدأ مرحلة جديدة من الدبلوماسية التركية التي وضع لها هدفاً سماه «صفر مشاكل» مع الدول المجاورة للتفرغ لعملية البناء الاقتصادي.

في عام 2014 وبسبب الدستور القائم اضطر أردوغان إلى ترك منصبه زعيماً لحزب العدالة والتنمية ورئيساً لوزراء البلاد، ورشح داوود أوغلو ليتولى المنصب الذي استمر به حتى عام 2016، حيث استقال من منصبه إثر خلاف بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تحويل نظام الحكم في تركيا إلى نظام رئاسي.