إعلامي تركي بارز: أردوغان دمر كل جوانب الديمقراطية

شادي صلاح الدين (لندن)

أكد الصحفي التركي ورئيس تحرير صحيفة «جمهوريت» السابق، جان دندار، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصبح حاكماً مستبداً ويستغل الديمقراطية لتحقيق أهدافه بتحويل تركيا إلى دولة سلطوية، مشيراً إلى أنه تتبعه منذ أول يوم وصل فيه إلى السلطة.

وتواصلت إذاعة صوت ألمانيا المعروفة بـ«دويتش فيله» مع الصحفي التركي الشهير الذي يعيش في ألمانيا منفياً بسبب ديكتاتورية أردوغان لتحليل الوضع الراهن في البلاد، وخاصة القرار الذي أثار الكثير من الجدل مؤخراً بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول بعد خسارة مرشح حزب العدالة والتنمية في البلاد أمام مرشح حزب المعارضة. وذكر دندار أنه منذ انتخاب أردوغان رئيساً لبلدية إسطنبول في عام 1994، تابعه عن كثب، حيث إنه في بداية رحلته السياسية قال حرفياً: «الديمقراطية، بالنسبة لنا، ليست هدفاً نهائياً، بل وسيلة لتحقيق غاية، سنركب قطار الديمقراطية لأطول فترة ممكنة، ثم في مرحلة ما سوف ننزل منه»، مشيراً إلى أن «هذا كان أكثر تصريحات أردوغان صراحةً على الإطلاق».

وأضاف الصحفي التركي الشهير: «في النهاية، وبعد أن أصبح رئيساً، قرر النزول من قطار الديمقراطية في محطة «الإسلام السياسي»، في السنوات الـ25 الماضية، استخدم لأول مرة كل جوانب الديمقراطية»، وبعد ذلك، دمرها بشكل منهجي، مروراً بالفروع التشريعية والتنفيذية والقضائية للحكومة والإعلام والجامعات والمجتمع المدني، وأخيرا الانتخابات الحرة».

واستشهد بمقولة الرئيس التركي: «كل شيء أصبح لي»، لافتاً إلى أنه بهذه العبارة أصبح «مستبداً»، وفقاً لجان دندار، الذي استدرك أنه ومع ذلك، «فإن الفصل الديمقراطي في تركيا لم ينته بعد، على الرغم من أن أردوغان قد تدخل في الحياة السياسية، إلا أن قطار الديمقراطية مستمر، إلا أنه في بعض الأحيان يتم إيقافه، وأحيانا يتقدم، وأحياناً يتعثر بسبب العقبات، لكنه يستمر بطريقة ما، يجب ألا ينسى المرء: نصف البلاد على الأقل تريد تركيا ديمقراطية وحرة».

وأشار إلى حقيقة أن أردوغان، بمساعدة «قضاة مطيعين»، نجح في إلغاء انتخابات بلدية إسطنبول، غير أن ذلك حقق نتيجة إيجابية غير متوقعة، تتمثل في وضع جميع أحزاب المعارضة انقساماتها السياسية العميقة جانباً وشكلت تحالفاً، يجمع الاشتراكيين الديمقراطيين والاشتراكيين والقوميين والجماعات الدينية المحافظة التي تحترم وتدعم إرادة أولئك الذين أدلوا بأصواتهم في صناديق الاقتراع، مضيفاً أنه لا يوجد هدف آخر يجمعهم سوى خصمهم المشترك وهو أردوغان.

وذكر دندار أن سياسات أردوغان دفعت المستثمرين والفنانين والمحامين وأبرز المعارضين من داخل صفوف حزب العدالة والتنمية، الذين ظلوا صامتين حتى الآن، إلى الخروج للشوارع، كما ألغى الأشخاص الذين خططوا لقضاء العطلات رحلاتهم، حتى يتمكنوا من المشاركة في إعادة الانتخابات في 23 يونيو (اليوم المحدد للانتخابات المحلية في إسطنبول)، حيث إنها فرصة أخيرة للتوقف النهائي قبل انهيار الديمقراطية في البلاد.

وأجاب دندار على سؤال الإذاعة الألمانية حول إمكانية تكرار المعارضة لسيناريو الانتصار في انتخابات بلدية إسطنبول في ظل الظروف الحالية، قائلاً: «لا يزال أمامنا 7 أسابيع، أعرف أردوغان جيداً، وأعلم أنه سيستغل كل فرصة لضمان عدم خسارته مرة أخرى، وهناك مثال من الماضي يجعلني متشائماً، حيث إنه عندما عانى من أول خسارة فادحة للأصوات في الانتخابات البرلمانية لعام 2015، تخلى عن مفاوضات السلام مع الأكراد - وانخرطت البلاد جراء ذلك في الفوضى. في الصيف التالي، توفي أكثر من 600 شخص في هجمات إرهابية». وقدم أردوغان لشعبه طريقة للخروج من الفوضى، حيث قال «أعطوني 400 مقعد في البرلمان «الأغلبية المطلقة»، حتى يمكن حل المشكلة في سلام»، وفي الانتخابات التالية، حصل على خمسة ملايين صوت إضافي، وانتهت الفوضى»، لافتاً إلى أن هذه الأمثلة تستشرف ما يمكن حدوثه في تركيا خلال الأسابيع السبعة القادمة. وأضاف أن أردوغان سيستخدم تكتيكات الاستفزاز لمحاولة حشد الدعم، مثل التحذير من عودة المزيد من الجنود الأتراك إلى ديارهم في التوابيت بعد قتالهم الميليشيات الكردية. وعن الوضع في إسطنبول، أكد الصحفي جان دندار أن المرشحين لرئاسة بلدية إسطنبول يدخلون السباق بشكل متقارب، لكن مرشح حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، الذي يمثل مؤسسة أردوغان، يبدو في الواقع ضعيفاً، بينما سيشمر مرشح المعارضة والفائز المعلن سابقا أكرم إمام أوغلو، عن ساعديه وسيستعد لخوض انتخابات قوية. وأشار إلى أن السلطات القضائية تحققت بالفعل من فوز إمام أوغلو، بانتخابات 31 مارس قبل إعلان إعادة الانتخابات، حيث إنه وبفضل سلوكه ومشاركته القوية، أصبح نجماً سياسياً، ويواجه أردوغان الغاضب بعزيمة شديدة، كما أن العديد من المحللين السياسيين ربطوه بالفعل بالرئيس المستقبلي لتركيا.