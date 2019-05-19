كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "البحرين" ترحب بدعوة خادم الحرمين لعقد قمتين طارئتين لقادة الدول الخليجية والعربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحبت مملكة البحرين، بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لعقد قمتين طارئتين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولقادة الدول العربية بمكة المكرمة.

وتثمن دعوة من خادم الحرمين الشريفين، مؤكدة دعمها التام لكافة الخطوات التي تتخذها المملكة العربية السعودية- بحسب ما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.