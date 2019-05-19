زعيم حزب بريكست البريطانى ينفى تأييده لبوريس جونسون لقيادة حزب المحافظين

نفى زعيم حزب (بريكست) نايجل فراج، مزاعم تواترت حول تأييده وزير الخارجية البريطانى السابق بوريس جونسون فى ترشحه لقيادة حزب المحافظين الحاكم.
وانتقد فراج ما وصفه بتغيير جونسون مسلكه إزاء قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت صحيفة (الصن) البريطانية.
وفى إطار حملته للترويج لحزبه الصاعد (بريكست)، قبيل انتخابات البرلمان الأوروبى المزمعة فى 23 مايو الجاري، وبينما كان فى العاصمة الاسكتلندية إدنبرة، قال فراج إن "فكرة رَبْط تحسُّن أحوال حزب المحافظين فى إنجلترا وويلز بمجرد تغيير قيادة الحزب هى فكرة خاطئة؛ إن مستوى فقدان الثقة فى الحزب مرتفع للغاية".
وأعلن بوريس جونسون نيته للترشح لقيادة حزب المحافظين الحاكم، خلفا لتيريزا ماي، فى وقت سابق من الأسبوع الجاري.
يأتى ذلك وسط أنباء عن إعلان ماى اعتزامها تقديم استقالتها من رئاسة الوزراء حال التصويت ضد خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبى للمرة الرابعة، والمزمع فى الأسبوع الأول من يونيو المقبل.
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