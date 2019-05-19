ياســـمين بدوي
أعلن المسئولون عن وحدة المدارس المصرية اليابانية ، أن اليوم الأحد 19 مايو 2019 هو آخر يوم للتقديم في المدارس المصرية اليابانية ، عبر الرابط التالي https://ejs.moe.gov.eg
وكان المسئولون عن الوحدة قد أعلنوا منذ 4 أيام عن مد فترة التقديم للمدارس المصرية اليابانية حتى اليوم الأحد ، استجابة لرغبة أولياء الأمور الذين يرغبون في التقديم لأبنائهم
جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد سيشهد دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ابتداءً من العام الدراسي المقبل 2019/2020
كانت هذه تفاصيل خبر المدارس المصرية اليابانية .. آخر فرصة للتقديم فيها اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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