المدارس المصرية اليابانية .. آخر فرصة للتقديم فيها اليوم

ياســـمين بدوي

أعلن المسئولون عن وحدة المدارس المصرية اليابانية ، أن اليوم الأحد 19 مايو 2019 هو آخر يوم للتقديم في المدارس المصرية اليابانية ، عبر الرابط التالي https://ejs.moe.gov.eg

وكان المسئولون عن الوحدة قد أعلنوا منذ 4 أيام عن مد فترة التقديم للمدارس المصرية اليابانية حتى اليوم الأحد ، استجابة لرغبة أولياء الأمور الذين يرغبون في التقديم لأبنائهم

جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد سيشهد دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ابتداءً من العام الدراسي المقبل 2019/2020