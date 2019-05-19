بسبب حدائق مندوبية طنجة.. الأوقاف تقاضي شركة “سوماجيك” 

حصل “اليوم 24” على معطيات تفيد أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رفعت دعوى قضائية على الشركة المفوض لها إحداث المرائب بطنجة، وذلك بسبب محاولة الإجهاز على فضاء حدائق المندوبية وتحويله إلى مرآب تحت أرضي.

وكشفت مصادر الموقع، أن المفوض القضائي عاين، أول أمس الجمعة، فضاء الحديقة وأخذ أقوال أحد المستخدمين حول اسم الشركة ونوع المشروع، لكن المستخدم تكتم على الدخول في التفاصيل، ليطلب منه المفوض الاتصال بمسؤوله الذي ظل هاتفه يرن دون مجيب.

تجدر الإشارة، إلى أن حدائق المندوبية تصدرت اهتمامات الرأي العام المحلي في الشهرين الأخيرين، وذلك بسب عزم شركة “سوماجيك” تشييد مرآب تحت أرضي بفضاء شاهد على عبور الحضارة الفينيقية والرومانية.

وكان مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، وجه عدة مراسلات لولاية جهة طنجة، والجماعة الحضرية، ومندوبية الأوقاف، على اعتبار أن الوعاء العقاري لحدائق المندوبية تابع للأملاك الحبسية، بحسب وثيقة رسمية تعود إلى سنة 1791 .