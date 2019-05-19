رحيل القطة الشهيرة “غرامبي” مخلفة ثروة تقدر بـ 100 مليون دولار!

نفقت القطة “غرامبي”، تلك القطة التي حازت شهرة عالمية على الإنترنت بوجهها العبوس دائما.

وقال أصحابها في بيان إن غرامبي نفقت يوم الثلاثاء الماضي، إثر مضاعفات ناتجة عن التهاب في المسالك البولية.

وذاع صيت غرامبي، على الإنترنت عام 2012 بعد نشر صور لتعبيرات وجهها العابس، والتي لاقت انتشارا سريعا.

وبحسب تابيتا بونديزين، صاحبة القطة، فإن تعبيرات وجه غرامبي ناتجة عن التقزم، وبروز الفك السفلي لديها.

وطافت القطة غرامبي حول العالم وظهرت على شاشات التلفاز، وفي عام 2014 لمعت كنجمة في فيلمها الخاص عن الكريسماس.

وكشف متحف مدام توسو للشمع في فرانسيسكو عام 2015 عن تمثال للقطة.

ويحظى حساب القطة غرامبي على انستغرام بمتابعة أكثر من مليوني شخص.

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ولدى سماع خبر رحيل غرامبي، انتشرت آلاف الصور لها على مواقع التواصل الاجتماعي نشرها المستخدمون.

وقبل سنوات لم تتخيل مالكة القطة وهي نادلة أمريكية شابة أن غرامبي ذات الملامح العبوسة ستكون سبب ثراء لم تحلم يوما به. وتحولت القطة “غرامبي” إلى أشهر قطة في العالم بل والأغنى أيضا بفضل ملامحها الغاضبة.

وبمجرد أن نشرت النادلة الأمريكية تباباثا بوندسين، فيديو مصور لقطتها العابسة، تغيرت حياتها تماما حيث حقق الفيديو نسب مشاهدة عالية ليبدأ بعد ذلك وضع صور القطة العابسة على القمصان والصور اللاصقة والجوارب، بل ويتم انتاج دمى على شكلها كما صدر في الأسواق كتابين عن القطة العابسة.

وقالت النادلة البالغة من العمر 28 عاما لصحيفة “تليغراف”: “من الصعب استيعاب ما حققته خلال فترة وجيزة”.

الطريف أن القطة تحتل المركز الرابع في أحدث قوائم مجلة “فوربس” لأغنى الأشخاص في هوليوود، ب100 مليون دولار.