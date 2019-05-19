الحسنية يعود بتعادل ثمين من الجديدة ويحافظ على آمال التأهل لكأس الكاف العام المقبل

أجبر حسنية أكادير مضيفه الدفاع الحسني الجديدي على تقاسم النقاط، وفرض عليه تعادلا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، بملعب “العبدي” بالجديدة، برسم الجولة 29 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وكان الفريق السوسي الزائر هو السباق للتسجيل، بواسطة اللاعب ياسين الرامي، في الدقيقة 33 من زمن الجولة الأولى، غير أن هذا الهدف لم يعمر سوى ل12 دقيقة بعد أن أدرك الفريق الدكالي التعادل، في الدقيقة 45 بواسطة شيشان.

لينتهي النصف الأول، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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النصف الثاني، عرف تراجع إيقاع المباراة، مع أفضلية طفيفة للفريق الزائر، الذي كان يبحث عن مباغثة أصحاب الدار بهدف ثاني، غير أن محاولات زملاء جلال الداودي لم تثمر أي جديد.

آخر ربع ساعة من اللقاء، شهدت سيطرة واضحة للفريق الجديدي على وسط الميدان، وشن محاولات عديدة على مرمى الحواصلي، غير أن التسرع وصلابة الدفاع حالا دون تحويلها لأهداف.

لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله، ويرتقي الحسنية للمركز الثالث بشكل مؤقت، مناصفة مع أولمبيك أسفي، برصيد 42 نقطة، ليحافظ على آمال التأهل لكأس “الكاف” العام المقبل، فيما بقي الفريق الدكالي في مركزه السادس، برصيد 39 نقطة.