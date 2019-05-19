منتخب “السيسيفوت” يشارك في “كان” 2019.. عينه على الحفاظ على اللقب وبلوغ “أولمبياد” طوكيو

سيخوض المنتخب المغربي لكرة القدم الخاصة بالأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، المعروفة بـ “السيسيفوت”، شهر نونبر المقبل، نهائيات كأس إفريقيا للأمم الخاصة بهذه الرياضة، والتي ستقام بالكوت ديفوار.

ويسعى المنتخب المغربي، حامل اللقب، والمشارك في آخر نسخة من بطولة العالم، إلى الحفاظ على لقبه من أجل البقاء في عرش الكرة الإفريقية، ثم قطف بطاقة المشاركة في الألعاب الأولمبية القادمة، التي ستقام في طوكيو سنة 2020.

وقد تم إدراج هذه الرياضية ضمن الألعاب الباراأولمبة سنة 2004، في نسخة أثينا.

جدير ذكره، أن هذه البطولة القارية، ستعرف مشاركة 9 منتخبات إفريقية، هي الكوت ديفوار، البلد المستضيف، المغرب، مصر، الكاميرون، غانا، ليبيا، نيجيريا، الزيمبابوي، والنيجر.