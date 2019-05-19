بعد أن تداولها ناشطون.. بنك المغرب يوضح حقيقة “الورقة النقدية فئة 60 درهما”

كشف بنك المغرب عن حقيقة الورقة الندية التي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم السبت، والتي تحمل صورة الملك وإلى جانبها رقم 60 نافيا أن يكون قد أصدر ورقة بقيمة 60 درهما.

وأكد البنك في بلاغ له أن أن الورقة النقدية التذكارية المخلدة للذكرى الستين لتأسيس البنك، والتي تتداول مواقع التواصل الاجتماعي صورا لها، غير قابلة للتداول وليست لها أية قوة إبرائية ولا تحمل أية إشارة إلى العملة الوطنية.

وأضاف أن الأمر يتعلق بورقة تذكارية أنتجها بنك المغرب بهذه المناسبة، مشيرا إلى أن الرقم 60 الذي تحمله هو إشارة إلى الذكرى التي تخلدها وليس إلى أي قيمة مالية.

وأورد البلاغ أنه تم أيضا سك ميدالية تذكارية من طرف بنك المغرب غير قابلة للتداول وتخلد لنفس المناسبة.